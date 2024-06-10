إلغاء دوام المؤسسات كافة في طوباس

فلسطين اليوم

أعلن محافظ طوباس، الاثنين، إلغاء دوام المؤسسات كافة بالمحافظة بسبب استمرار العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي فيها.

وقال محافظ طوباس، في تصريح صحفي:" قررنا إلغاء دوام المؤسسات كافة بالمحافظة حفاظا على سلامة المواطنين بسبب استمرار العملية العسكرية للاحتلال في مخيم الفارعة وطمون وطوباس".

واستشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة..

واستشهد الشاب يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم طولكرم، فيما استشهد الفتى محمود إبراهيم النبريصي خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية خاصة في مخيم الفارعة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرقي المدينة.

وحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال التي نصبت عددا من الكمائن في مدينة طولكرم أطلقت النار على الشاب عبد الدايم في منطقة "مربعة حنون" عند مدخل مخيم طولكرم، ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه وبقي ينزف على الأرض إلى أن استشهد متأثرا بإصابته.