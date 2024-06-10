مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتين في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بعدد من القذائف على بلدتين في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدتي عيتا الشعب وميس الجبل، متسببةً اضرار في المكان.

وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أشهر عدة، قصفًا مركزًا من مدفعية وطيران جيش الاحتلال ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى فضلاً عن دمار في منازل وممتلكات المواطنين.

في المقابل، تقصف المقاومة اللبنانية "حزب الله" مواقع لجيش الاحتلال القريبة من السياج الفاصل والبعيدة عنه بمئات الأمتار وايضًا المستوطنات بالصواريخ والقذائف ردًا على جرائم العدو ضد سكان قطاع غزة والعدوان على لبنان.