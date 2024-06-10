وزير إسرائيلي يهدد بالنزول إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو ويتهمها بـ"الفاسدة"

فلسطين اليوم

هدد وزير الحرب لجيش الاحتلال الاسرائيلي السابق، موشيه يعلون، اليوم، بالنزول إلى شوارع مدن الكيان المحتل للمطالبة بإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ الكيان بما وصفه بـ"الدمار"، في إشارة منه إلى حكومة بنيامين نتنياهو التي اتهمها بـ"لفاسدة".

وقال يعلون، في تصريح صحفي: إن "الحكومة الوهمية الفاسدة فقدت شرعيتها برحيل بيني غانتس وغادي إيزنكوت".

وأضاف أن "حكومة نتنياهو التي أدت لأسوأ فشل أمني في تاريخ الكيان ليس لديها تفويض أو رغبة في الخروج من الأزمة أي الحرب على قطاع غزة"، متابعًا: "الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن من غزة".

وأعلن مساء مساء، كل من غادي إيزنكوت وبيني غانتس، استقالتهما من حكومة الطوارئ "مجلس الحرب"، واتهما نتنياهو بعرقلة اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة متعلقة بالحرب على غزة، لاعتبارات سياسية.

ودعا الوزيران، مسؤولو الاحزاب الاسرائيلية إلى الوقوف بجانبهما من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.