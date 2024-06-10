شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم وطوباس

فلسطين اليوم

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية.

واستشهد الشاب يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم طولكرم، فيما استشهد الفتى محمود إبراهيم النبريصي خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية خاصة في مخيم الفارعة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرقي المدينة.

وحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال التي نصبت عددا من الكمائن في مدينة طولكرم أطلقت النار على الشاب عبد الدايم في منطقة "مربعة حنون" عند مدخل مخيم طولكرم، ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه وبقي ينزف على الأرض إلى أن استشهد متأثرا بإصابته.