طلاب جامعة "نورث ويسترن" يقاطعون حفل تخرجهم احتجاجا على الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

قاطع طلاب من جامعة "نورث ويسترن" في ولاية الينوي حفل تخرجهم، احتجاجاً على استمرار الابادة الجماعية في قطاع غزة، ورفض إدارة الجامعة الاستجابة لمطالب المحتجين على وقف الاستثمارات، والعلاقات مع دولة الاحتلال.

كما اقامة الطلبة حفلاً شعبياً خاصاً امام مقر انعقاد حفل التخرج السنوي للجامعة في "مركز المتحدة" بمدينة شيكاغو، رددوا فيه اسماء الطلبة الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة طوال الأشهر الثمانية للحرب.

كما حمل الطلبة لافتات كتب عليها "لا تخرّج في غزة"، وصورا ومعلومات لبعض الشهداء، كرسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض التحذيرات، والضغوطات، التي يتعرضون لها من إدارة الجامعة.

وفي 18 أبريل/ نيسان، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأميركية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.