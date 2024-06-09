"القسام" تعلن مقتل 3 أسرى أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية بعملية للاحتلال في النصيرات

فلسطين اليوم

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين حول جريمة حرب التي ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت "كتائب القسام" اليوم الأحد أن عملية تحرير الأسرى التي أجراها الجيش الإسرائيلي يوم السبت في مخيم النصيرات للاجئين، تسببت بمقتل 3 أسرى آخرين أحدهم أمريكي.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو كتبت فيه "نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

وكان قد أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة يوم أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمة حرب مركبة في مخيم النصيرات تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية.