الأزهر: مجزرة "النصيرات" جريمة وحشية ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

فلسطين اليوم

استنكر الأزهر الشريف، بأشد العبارات، المجزرة الوحشية التي ارتكبها إرهابيو الاحتلال الإسرائيلي، تجاه المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من مائتي شهيد وأربعمائة جريح، في جريمة جديدة تضاف لسجله الأسود تجاه الفلسطينيين، أصحاب الأرض.

وطالب في بيان، صدر عنه اليوم الأحد، بمحاسبة وملاحقة دولة الاحتلال على انتهاكاتها القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدم السكوت عن مجازرها، لما يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

كذلك، أعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37.084 شهيداً و84.494 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرةً في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بعد قصفٍ مدفعي وجوي عنيف، وذلك أثناء تنفيذه عمليةً لاستعادة 4 من أسراه لدى المقاومة في قطاع غزة، تحت غطاء القصف الوحشي الذي استهدف مئات المدنيين.