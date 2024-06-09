مستوطنون يهاجمون مواطنين ويخربون أشجار زيتون في مسافر يطا

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطنين، وخربوا اشجار زيتون، وطاردوا رعاة اغنام، في مسافر يطا، جنوب الخليل، وسرقوا الاسلاك الشائكة، واطلقوا اغنامهم في اراضي المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين اعتدوا على مواطنين من عائلة المخامرة في قرية سوسيا، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي السياق ذاته، اقتلع مستعمرون من مستعمرة "اتسخار مان"، نحو 200 شجرة زيتون في منطقة عين البيضا تعود للمواطن عيسى أحمد زين، واطلقوا مواشيهم في اراضي المواطنين، وسرقوا اسلاكا شائكة.

كما لاحق مستعمرون رعاة اغنام في منطقة فاتح سدره، وكذلك في منطقة المفقرة، وأجبروا بعض الرعاة على مغادرة المراعي في منطقة اللتواني.