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حكومة الاحتلال تمدد إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها
صادقت حكومة الاحتلال على قرار وزير الاتصالات بتمديد إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها بالكيان الإسرائيلي 45 يوما.
من جانبه، قال وزير الاتصالات شلومو قرعي إنه على قناعة بأن أوامر إغلاق الجزيرة سيتم تمديدها في المستقبل أيضا.
وفي 5 مايو/أيار الماضي صادقت حكومة الاحتلال على اقتراح نتنياهو ووزير الاتصالات بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الكيان وتمت مداهمتها ومصادرة معداتها.