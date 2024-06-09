غزة: ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة النصيرات إلى 274 شهيداً و698 جريحاً

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين في مخيم النصيرات يوم أمس، إلى 274 شهيداً و698 إصابة، ومنها إصابات بحالات حرجة.

كذلك، أعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37.084 شهيداً و84.494 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرةً في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بعد قصفٍ مدفعي وجوي عنيف، وذلك أثناء تنفيذه عمليةً لاستعادة 4 من أسراه لدى المقاومة في قطاع غزة، تحت غطاء القصف الوحشي الذي استهدف مئات المدنيين.