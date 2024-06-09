الصحة: 283 شهيدًا و814 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 283 شهيدًا و814 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إحصائية مجزرة الاحتلال بحق المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يوم أمس، 274 شهيدًا و698 إصابة منها حالات حرجة.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37084 شهيدًا و84494 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودي إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.