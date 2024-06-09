مستشفى العودة: النصيرات كانت ساحة قتال ولم نستطع تقديم الخدمات الطبية

فلسطين اليوم

أكد مدير عام جمعية العودة الصحية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الأحد 9 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال دمر غالبية المستشفيات العاملة في قطاع غزة منذ بداية العدوان، مشدداً على أن "النصيرات كانت ساحة قتال أمس ولم نستطع في المستشفى تقديم الخدمات الطبية".

وقال مدير جمعية العودة في تصريح متلفز: إن عدداً كبيراً من نازحي شمال غزة، يعتمدون على مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح والعودة في النصيرات لتلقي الرعاية الصحية، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى خطة شاملة لإخراج المرضى إلى خارج قطاع غزة".

ودعا إلى توفير المزيد من المشافي الميدانية لإسعاف المصابين والمرضى في غزة، متابعاً: "نواجه تحديات كبرى في المؤسسات الطبية لناحية توفير الوقود وصيانة المعدات".

واستشهد أمس 210 مواطنين وجرح أكثر من 400 جراء القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

المصدر: "التلفزيون العربي".