المفتي العام يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

فلسطين اليوم

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ هو الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وناشد المفتى العام، المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين.

وحث ميسوري الحال والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.