غريفيث: مخيم النصيرات يشكّل بؤرة الفاجعة التي يعيشها قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، أنّ مشاهد القتل في النصيرات "تثبت أن الحرب تزداد بشاعةً"، معتبراً أنّ مخيم النصيرات "يشكّل بؤرة الفاجعة التي يعيشها قطاع غزة".

وقال غريفيث، في بيانٍ مقتضب نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنّ "مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات"، التي أعقبت العملية الإسرائيلية والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 وإصابة 400 من المدنيين الفلسطينيين، "تثبت أنّ كل يوم تستمر فيه هذه الحرب تزداد بشاعة".

وأضاف أنّه "برؤية الجثث الملقاة على الأرض، نتذكر أنّه لا يوجد مكان آمن في غزة"، ومُشيراً إلى أنّ رؤية المرضى "الملطخين بالدماء"، يتلقون علاجهم على أرضية المستشفيات، يُذكّر بأنّ "الرعاية الصحية في غزة معلّقة بخيطٍ رفيع".

وأشار غريفيث إلى أنّ "مخيم النصيرات اليوم مركز الفاجعة التي لا يزال المدنيون الفلسطينيون يقاسونها".

كذلك، دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غزّة وحماية كل المدنيين و"إنهاء هذه المعاناة الجماعية الآن".