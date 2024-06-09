متظاهرون يحتشدون أمام البيت الأبيض رفضاً لصمت بايدن على مجازر الاحتلال

فلسطين اليوم

تظاهر آلاف المؤيدين للشعب الفلسطيني، أمام البيت الأبيض، تنديداً باستمرار الحرب على قطاع غزة، ورفضاً لصمت الرئيس الأميركي جو بايدن على ما يحدث من مجازر وانتهاكات "إسرائيلية" في القطاع.

وتجمع المتظاهرون من جميع الولايات القريبة من العاصمة واشنطن (بنسلفانيا، ميريلاند، فرجينيا، نيويورك، نيوجيرسي)، وهتفوا "من العاصمة إلى فلسطين، نحن الخط الأحمر"، ورفعوا لافتة طويلة كتبت عليها أسماء شهداء ارتقوا خلال العدوان المتواصل على غزة.

وحمل المشاركون علم فلسطين خلال مسيرهم في شوارع واشنطن، ورددوا الهتافات المطالبة بوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات اللازمة للمواطنين.

ويتعرض الرئيس الأميركي لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة، ويرى قسم من الأميركيين أنه لا يفعل ما يكفي للتأثير على الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لوقف الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.