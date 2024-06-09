أسعار العملات
دولار أمريكي3.76
يورو4.07
جنيه مصري0.08
دينار أردني5.31
جنيه إسترليني4.78
ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الشيكل والعملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل اليوم الأحد 9 يونيو 2024، على النحو التالي: -
سعر الدولار مقابل الشيكل: 3.76 شيكل.
سعر الدينار مقابل الشيكل: 5.30 شيكل.
سعر اليورو مقابل الشيكل: 4.06 شيكل.
سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 12.8 شيكل.
يشار إلى أن أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي تتغير باستمرار، وسنوافيكم بها أولاً بأول.