ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

الساعة 08:33 ص|09 يونيو 2024
ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد
ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الشيكل والعملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل  اليوم الأحد 9 يونيو 2024، على النحو التالي: -

سعر الدولار مقابل الشيكل: 3.76 شيكل.

سعر الدينار مقابل الشيكل: 5.30 شيكل.

سعر اليورو مقابل الشيكل: 4.06 شيكل.

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 12.8 شيكل.

يشار إلى أن أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي تتغير باستمرار، وسنوافيكم بها أولاً بأول.

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