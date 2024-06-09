ارتفاع كبير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الشيكل والعملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل اليوم الأحد 9 يونيو 2024، على النحو التالي: -

سعر الدولار مقابل الشيكل: 3.76 شيكل.

سعر الدينار مقابل الشيكل: 5.30 شيكل.

سعر اليورو مقابل الشيكل: 4.06 شيكل.

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 12.8 شيكل.

يشار إلى أن أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي تتغير باستمرار، وسنوافيكم بها أولاً بأول.