مسؤول أمريكي يعلن أن واشنطن شاركت في مجزرة النصيرات المروعة

فلسطين اليوم

أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن شاركت في المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس السبت في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وقال مسؤول أمريكي لموقع (Axios) إن خلية المتابعة العسكرية الأمريكية في "إسرائيل" دعمت العملية الإسرائيلية في مخيم النصيرات بزعم إطلاق سراح أسرى إسرائيليين.

من جهتها قالت مصادر إسرائيلية إنه ليس صدفة أن جيش الاحتلال أعلن صباح يوم العملية دفع تعزيزات من قواته لحماية الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل بحر قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن شاحنة دخلت من منطقة الرصيف الأمريكي العائم ظهرت وكأنها قافلة مساعدات ترافقها سيارة مدنية تسللتا من غرب منطقة النصيرات إلى منطقة السوق المركزي وهناك بدأت المجزرة الإسرائيلية.

وبحسب المصادر فإن الشاحنة والسيارة أقلتا قوات إسرائيلية خاصة إلى داخل مخيم النصيرات تمهيدا لارتكاب المجزرة.