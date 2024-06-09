اقتحامات في الضفة واعتقالات بجنين والمقاومة تشتبك مع الاحتلال شرق نابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية ، شملت مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وبلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وتحدث نشطاء عن وقوع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل ودهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت 3 أشقاء من عائلة أسير، كما دهمت في وقت سابق منطقة شويكة في مدينة الظاهرية وفتشت عددا من المنازل ونصبت الحواجز في المنطقة.

ونفّذ مستوطنون جولة استفزازية في أزقة وشوارع البلدة القديمة بمدينة الخليل، وجاب المستوطنون شوارع البلدة ووصلوا إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت بعض المحلات التجارية واعترضت مواطنين ومنعتهم من الحركة والوصول إلى الحرم.

وكان مستوطنون أحرقوا مساحات واسعة من أراضي الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل. وامتدت النيران إلى مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة.

ومنعت قوات الاحتلال أصحاب الأراضي من الوصول إليها لإخماد الحرائق، واعتقلت اثنين منهم بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وكان مستوطنون أحرقوا مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في المنطقة ذاتها في الثالث من الشهر الجاري.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 1100 اعتداء في الضفة الغربية، خلال مايو/ أيار الماضي.

وفي طولكرم شيع الفلسطينيون في بلدة عنبتا شرق المدينة جثمان الشاب مؤمن أبو العسل، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة صباح السبت.

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