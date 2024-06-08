براجمة من ‏صواريخ "فلق 2".. حزب الله يقصف مقرّ قيادة كتيبة في "بيت هلل"

فلسطين اليوم

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، عدة عملياتٍ ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، رداً على اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وفي ردها على الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف بلدتي مركبا وعيترون، قصفت المقاومة مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" التابعة للاحتلال، براجمة من ‏صواريخ "فلق 2". ‏

أما في ردها على استهداف المدنيين، ولاسيما في بلدة عيترون، والذي أدّى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، استهدفت المقاومة مبنى تابعاً ‏للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مستوطنة "مسكاف عام"، بالأسلحة المناسبة.

وأصاب حزب الله المبنى إصابةً مباشرة، ما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه، وسقوط من بداخله بين قتيل ومصاب.‏

كذلك، استهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة ‏المناسبة، محققاً إصابةً مباشرةً فيه، وآخر يستخدمه جنود الاحتلال أيضاً في مستوطنة "كفريوفال"، بالأسلحة الصاروخية، في عمليتين جاءتا رداً على الاعتداءات التي استهدفت بلدة الخيام.

في غضون ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان شهيدين ارتقيا على طريق القدس، هما أحمد علي يوسف "صادق" من بلدة الشهابية الجنوبية، ورضوان علي عيسى "بلال" من بلدة حومين التحتا الجنوبية.