د.الهندي: عملية النصيرات موضعية ولا عودة للأسرى إلا بشروط المقاومة

فلسطين اليوم

أكد نائب الأمين العام حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، أن عملية الاحتلال في مخيم النصيرات لن تؤثر على صفقة التبادل، وأن لا عودة للأسرى الإسرائيليين إلا بشروط المقاومة.

وفي تصريحات صحفية، شدد الهندي، على أن عملية النصيرات موضعية وأن الاحتلال يبالغ في وصفها مشيرا إلى أن آثارها ستتبدد سريعاً أمام الفشل المستمر منذ ثمانية شهور.

كما أوضح الدكتور الهندي أن فشل العدو يظهر في تحرير أسراه وخسائره في الميدان على كل الجبهات، وتحطم معنوياته واستنزاف قواته.