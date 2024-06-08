سرايا القدس تستهدف بتوقيت تاسعة البهاء المدن المحتلة والمستوطنات المحاذية لغزة برشقات متتالية

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضمن توقيت "تاسعة البهاء"، باستهداف المدن المحتلّة ومستوطنات الاحتلال

وأكدت السرايا في بيانين منفصلين استهدافها المدن المحتلة والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقات صاروخية متتالية ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

واعترف الإعلام العبري بدوي صفارات الإنذار بمستوطنات قريبة من قطاع غزة،