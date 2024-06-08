رسمياً.. كولومبيا تُقرر وقف بيع الفحم لـ "إسرائيل" بسبب حربها على غزة

فلسطين اليوم

قررت كولومبيا رسمياً، اليوم السبت، وقف بيع الفحم لـ "إسرائيل"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، في أحدث محاولةٍ لعزل الأخيرة، مع مواصلتها الحرب على قطاع غزة.

وكانت وزارة التجارة الكولومبية قد دعت، قبل يومين، إلى الحد من صادرات الفحم إلى "إسرائيل"، مؤكّدةً أنّ "القيود المفروضة على الفحم تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب"، إذ "يجب أن تظل سارية حتى تنتهي".

يُشار إلى أنّ كولومبيا تُعدّ أكبر مورد للفحم إلى "إسرائيل"، حيث اشترت الأخيرة، العام الماضي، فحماً من كولومبيا بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار تقريباً.

وتدهورت العلاقات بين كولومبيا و"إسرائيل" بعدما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع "تل أبيب" احتجاجاً على الحرب على غزة، مؤكّداً أنّ العدوان الإسرائيلي على القطاع هو "إبادة جماعية".