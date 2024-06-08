أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي قتل أسرىً له في أثناء تنفيذ عملية النصيرات

فلسطين اليوم

أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، أنّ ما نفذه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة "هو جريمة حرب مركّبة"، وأنّ "أول من تضرر بها أسراه".

وأضاف أبو عبيدة أنّ "العدو تمكّن، عبر ارتكاب مجازر مروعة، من استعادة بعض أسراه، لكنّه، في الوقت نفسه، قتل بعضهم، في أثناء العملية".

وشدّد أبو عبيدة على أنّ "العملية ستشكل خطراً كبيراً على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سلبي في ظروفهم وحياتهم".