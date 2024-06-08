نيوزيلندا تعلن استئناف تمويل وكالة "الأونروا"

فلسطين اليوم

أعلنت نيوزيلندا استئناف تمويلها لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، مؤكدة أنها ستسدد مدفوعاتها السنوية البالغة مليون دولار "في الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة".

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في منشور على منصة إكس، الجمعة، إنّ "بلاده قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا".

ومن المقرر أن تدفع نيوزيلندا مدفوعاتها السنوية البالغة مليون دولار "في الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة".

أفاد مراسل "وكالة القدس للأنباء" في مخيم البداوي شمال لبنان، مساء اليوم الخميس، عن سقوط 3 جرحى بينهم طفل، نتيجة تجدد الإشكال العائلي الذي راح ضحيته الشاب قاسم حسن.

وذكر، أن هناك إصابة خطيرة جرى نقلها إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس للعلاج.

وعلى إثر تجدد الإشكال، أصدر مدير خدمات وكالة "الأونروا" في مخيم البداوي بياناً، قال فيه: بسبب الأحداث الأمنية المؤسفة، نود أن نحيطكم علماً بأن مؤسسات الاونروا (المدارس وقسم الصحة البيئية) مقفلة غداً السبت الواقع فيه ٨ حزيران.

وأضاف البيان: "تدرس إدارة الأونروا ودائرة التربية والتعليم في لبنان كل الخيارات والبدائل فيما يتعلق بإمتحانات آخر السنة".