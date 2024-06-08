"الدول الثماني" تدعو إلى وقف "فوري ودائم وغير مشروط" لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

دعت مجموعة الدول الثماني الإسلامية، اليوم السبت، إلى وقف "فوري ودائم وغير مشروط" لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في إعلان مشترك عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية المجموعة الذي تستضيفه مدينة إسطنبول لبحث العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

ودعا الإعلان جميع الدول إلى ضمان التزام إسرائيل الصارم بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وأكدت الدول الثماني الإسلامية "الدعم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، ولعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وجميع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية".

يذكر أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية، تضم كلا من: تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.