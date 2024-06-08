سلطة الطاقة: العراق يزود قطاع غزة بعشرة ملايين لتر من الوقود

فلسطين اليوم

أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم "ان زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى العراق تكللت بالنجاح، لافتا الى موقفها الداعم لحقوق شعبنا، ودعم فلسطين لتخطي الازمة المالية".

وأوضح ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن من نتائج هذه الزيارة تزويد قطاع غزة بعشرة ملايين لتر من الوقود، تسلمها الهلال الأحمر المصري وتم إدخال جزء منها إلى القطاع إلى جانب الدعم الذي تقدمت به العراق لوكالة الأونروا بقيمة 25 مليون دولار.

وأشار ملحم إلى أهمية توقيع الأردن وفلسطين أربع عشرة اتفاقية في مجال الطاقة والصناعة والمياه بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري بينهما وزياد نسبة الطاقة المستوردة من الأردن من 80 ميغاواط إلى 160 ميغاواط، بما يتقاطع وخطط الحكومة في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وتقليل عبء الاعتماد على الطاقة من الشركات الإسرائيلية.