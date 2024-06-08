تشييع جثمان الشهيد أبو عسل في طولكرم

فلسطين اليوم

شيع أهالي طولكرم، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد مؤمن عمر أبو عسل (22 عاما)، في بلدة عنبتا شرق المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، باتجاه بلدة عنبتا الى منزل ذوي الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه ومن ثم الصلاة على جثمانه في المسجد القديم، قبل مواراته في ثرى المقبرة الشرقية في عنبتا.

وكان الشهيد ابو عسل قد استشهد صباح اليوم، متأثرا بإصابة حرجة أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وعم الاضراب الشامل بلدة عنبتا حدادا على روح شهيدها.