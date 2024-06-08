الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم بنايته السكنية في القدس ويشرد 50 شخصا

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، مقدسيا على هدم بنايته السكنية، في بلدة جبل المكبر، جنوب القدس.

وأفاد صاحب البناية عطا شقيرات، بأن الاحتلال أجبره صباح اليوم على هدم بنايته المكونة من 6 طوابق، وتتجاوز مساحتها 580 مترا مربعا تأوي 50 شخصا، لتجنب دفع مبالغ مالية باهظة لبلدية الاحتلال، وتضرر المنازل المجاورة.

وأضاف، أن محاولات ترخيصها خلال السنوات الماضية لم تسعفه، بعد صدور قرار بهدمها من قبل بلدية الاحتلال في عام 2007.