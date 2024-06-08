ضمن معركة "طوفان الأقصى"

بالفيديو سرايا القدس تنشر مقطعا مصوراً لاستهدافها جنود وآليات الاحتلال غرب رفح

الساعة 11:19 ص|08 يونيو 2024
سرايا القدس
سرايا القدس

فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت8/6/2024م،  مقطعاً مصوراً لاستهدافها جنود وآليات الاحتلال "الاسرائيلي" جنوب قطاع غزة.

وعرضت السرايا في المقطع المصور الذي نشرته عبر قناتها في التليجرام، مشاهد لعملية الاستحكام المدفعي على تجمعات لجنود الاحتلال "الاسرائيلي" وآلياته غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي المقطع المصور كاملاً:

 

 

 

 

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