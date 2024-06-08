فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت8/6/2024م، مقطعاً مصوراً لاستهدافها جنود وآليات الاحتلال "الاسرائيلي" جنوب قطاع غزة.

وعرضت السرايا في المقطع المصور الذي نشرته عبر قناتها في التليجرام، مشاهد لعملية الاستحكام المدفعي على تجمعات لجنود الاحتلال "الاسرائيلي" وآلياته غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي المقطع المصور كاملاً: