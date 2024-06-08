47 شهيدا وعشرات الجرحى في مجازر جديدة للاحتلال وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت8/6/2024م، مجازر جديدة طالت عدة مناطق ومدن في المحافظة الوسطى لقطاع غزة أسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد كبير من الإصابات، فصلاً عن الدمار الهائل في منازل المواطنين.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت بالتزامن مع قصف مدفعي وبحري من الزوارق "الإسرائيلية" في عرض بحر النصيرات منازل ومرافق سكنية في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة ، أسفرت حتى اللحظة عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والاصابات وصلت جميعها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دبر البلح وسط القطاع.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الاقصى تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الاعداد المتزايدة من الاصابات نتيجة القصف المتواصل على عدة مناطق في المحافظة الوسطى.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى أن اعداد كبيرة من الشهداء و المصابين لا زالت تصل الى مستشفى شهداء الاقصى غالبيتهم من الاطفال والنساء، مبينة ان عشرات المصابين يفترشون الارض وتحاول الطواقم الطبية انقاذها بما يتوفر لديها من امكانيات طبية بسيطة

وأوضحت أن مستشفى شهداء الاقصى يواجه نقصا حادت في الادوية والمستهلكات الطبية والوقود بالاضافة الى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.

وفي حصيلة أولية، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى:" إن 47 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي للمحافظة الوسطى وصلت لساحة المستشفى".

وفي تفاصيل بعض الاستهدافات، أفادت مصادر صحفية ، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزل يعود لعائلة أبو صبرة في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "الحولي" وعائلة "أبو مهادي" في شارع السلام بمدينة دير البلح أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والاصابات من المنزل.

وفي مخيم النصيرات، انتشلت الطواقم الطبية عدد من الشهداء والإصابات في استهداف منزل يعود لعائلة دامو في مخيم النصيرات

بالتزامن مع ذلك قالت مصادر صحفية :" إن مخيم النصيرات يشهد قصفاً صهيونياً عنيفاً ولا تستطيع الطواقم الطبية والصحفية الوصول للمكان".

وأوضحت المصادر نقلاً عن الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، أن جيش الاحتلال اتصل بإدارة مستشفى شهداء الأقصى وأخبرها نيته قصف ساحته

وأشارت المصادر إلى أن الغارات "الإسرائيلية" تتركز في هذه اللحظات على النصيرات ودير البلح وشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

في المقابل، قالت القناة 12 العبرية:" إن عدد كبير من الطائرات الحربية يشارك في قصف وهجوم على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع".



