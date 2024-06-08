المقاومة تعلن استهداف طائرة "إسرائيلية" شرق رفح

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ246 على التوالي تصديها وردها على حرب الابادة "الإسرائيلية" المتواصلة على أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى اللحظة قرابة الـ37 ألف شهيد و 83ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، صباح اليوم السبت8/6/2024م، استهداف طائرة مروحية من نوع "أباتشي" جنوب القطاع.

وبينت الكتائب في بلاغها، أنها استهدفت الطائرة بصاروخ "سام 7"، شرق مدينة رفح.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها تواصل صدها وردها على العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا في كافة أماكن تواجده، فقد أعلنت الفصائل في اخر بلاغاتها العسكرية على مواصلتها قصف واستهداف جنود الاحتلال وآلياته في كافة محاور التقدم والاشتباك على طول ساحة المواجهة في القطاع، موقعه جنوده بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدميره كلي وجزئي لآلياته المتوغلة.