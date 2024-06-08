6شهداء وإصابات في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا وسط القطاع

فلسطين اليوم

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت8/6/2024م، جثامين 6 شهداء وعدد من الإصابات عقب استهداف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد مراسلنا، أن جثامين 6 شهداء وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل لعائلة شاهين في بلوك 12 بمخيم البريج.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ246 مستهدفا المدنيين العزل، في ظل استمرار استهداف المنازل والأبراج السكنية ومراكز إيواء النازحين.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف وقصف المنازل المأهولة بالسكان في قطاع غزة، لا سيما مدينة غزة وشمال القطاع. وفجر اليوم السبت استشهد 5 مواطنين مدنيين، وأصيب 14 آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة.

وارتكب الاحتلال "الاسرائيلي" خلال الساعات الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً و221 إصابة بحسب اخر التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة بغزة.