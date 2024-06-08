بمسيرة انقضاضية.. حزب الله يهاجم مربض مدفعية للاحتلال بمزارع شبعا المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - صباح اليوم السبت، تنفيذها هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث بمنطقة "سنئيم" في مزارع شبعا ‏المحتلة.

وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ "المسيرة الانقضاضية استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابت هدفها بدقة".

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، واستهدافها مواقع الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وشماليها، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وفجر السبت، استهدفت المقاومة الإسلامية، مجموعةً من جنود الاحتلال تحركات داخل موقع "الراهب"، حسبما أكّدت في بيانٍ مقتضب نشره الإعلام الحربي للمقاومة.

وكشفت المقاومة في بيانها أنّها استهدفت القوة الإسرائيلية بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد وترقّب ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي في الموقع، عند ‏تحرك مجموعة من الجنود داخل الموقع.‏

وأعلنت المقاومة، في بيانٍ سابق نشرته مع الساعات الأولى اليوم السبت، استهداف مجاهديها تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "مثلث ‏الطيحات"، ليل الجمعة، بالأسلحة الصاروخية.‏