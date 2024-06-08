شهداء وإصابات في تواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الـ246

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ246 مستهدفا المدنيين العزل، في ظل استمرار استهداف المنازل والأبراج السكنية ومراكز إيواء النازحين.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف وقصف المنازل المأهولة بالسكان في قطاع غزة، لا سيما مدينة غزة وشمال القطاع. وفجر اليوم السبت استشهد 5 مواطنين مدنيين، وأصيب 14 آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة.

وأفاد سكان محليون، أن طيران الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة يعود لعائلة مهنا، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء وإصابة 14 مدنيًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، وسط وغرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، لا سيما حي تل السلطان. بينما أطلقت قذائف حارقة، ما أدى لاشتعال النيران في منطقة عريبة شمالي المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتـــــلال قصفها على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشنّ الطيران الحربي غارات جوية قرب دوار أبو الروس في المخيم البريج.

وفجر اليوم السبت، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال الحربي غارة جوية استهدفت موقعا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف ومتواصل في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المخيم.

وأفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه توجهت إلى حي الصبرة، الليلة الماضية، بعد تلقيها نداء استغاثة عن حريق داخل أحد المنازل نتيجة استهدافه من قبل طائرات الاحتلال بمدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال، إثر انفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتجدد القصف المدفعي الكثيف وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.