جيش الاحتلال يبحث عن متطوعين عبر واتساب للقتال بغزة

فلسطين اليوم

قالت القناة 12 العبرية، أمس الجمعة، إن وحدات احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت البحث عن متطوعين للقتال في قطاع غزة عبر إعلانات بمجموعات واتساب.

وذكرت أن إعلانات البحث عن متطوعين للجيش تأتي في ظل نقص حاد بالجنود في وحدات الاحتياط.

وأشارت القناة العبرية إلى حالة الاستنزاف الكبيرة في صفوف الجنود والضغوط الكبيرة من العائلات وأماكن العمل.

ولفتت إلى أن جنودًا في وحدات الاحتياط بغزة والشمال عبروا عن صعوبة الحفاظ على قوتهم طيلة هذا الوقت.