الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويُصيب 11 بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقالات ومواجهات وإصابات بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي رامين وعنبتا شرقي مدينة طولكرم، شمال الضفة المحتلة، واعتقلت شابيْن؛ أحدهما أسير محرر، وأصابت ثالثًا بالرصاص وُصفت جراحه بالخطيرة.

كما اعتقل الاحتلال من بلدة عنبتا الأسير المحرر مصطفى نسيم عبده، والشاب حسين محمد شحادة، بعد اقتحام منزليهما في البلدة والعبث بمحتوياتها.

واندلعت في عنبتا مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي؛ وُصفت إصابته بـ "الخطيرة"، وأُعلن صباح اليوم عن استشهاده متأثرًا بجراحه، وفق مصادر محلية وطبية متطابقة.

وأكملت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد مصطفى سنجق، بعد اقتحام منزله في قرية رامين شرق طولكرم.

وأصيب 11 مواطنًا بالرصاص الحي والمطاطي والاعتداء بالضرب المبرح، خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب أريحا شرقي الضفة.

وذكرت مصادر محلية أن شابيْن أصيبا بالرصاص الحي، و9 وصلوا إلى مشفى أريحا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح ومن بينهم عمال من غزة، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

وبيّنت المصادر، أن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت أريحا من مدخلها الجنوبي، وتوجهت إلى مخيم عقبة جبر، حيث تجولت في شوارع وأزقة المخيم، كما اقتحمت مخيم عين السلطان قرب المدينة، ودهمت منزلا في قرية الديوك التحتا غربي مدينة أريحا.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة مراح رباح جنوبي مدينة بيت لحم ودهمت عدة منازل.

وقال سكان محليون، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ، شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة، وتمركزت في منطقة القحوانة.

وأفادت مصادر محلية بأن شبانًا فلسطينيين استهدفوا البرج العسكري التابع لقوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب، شمالي الخليل بعدد من الأكواع المتفجرة والزجاجات الحارقة.

وحاصرت قوات الاحتلال، فجر السبت، منزلا في بلدة سالم، شرقي مدينة نابلس، ودهمت عدة منازل. بينما أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بقوة راجلة تبعها عدة آليات، وتجولت في شوارع وأحياء سالم، كما دهمت عدة منازل.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي سيلة الظهر جنوبي مدينة الخليل، وفقوعة، قضاء المدينة، شمالي الضفة المحتلة.

وفي التفاصيل اقتحمت قوات الاحتلال سيلة الظهر، بعدة آليات، ونشرت فرق راجلة في عدة مواقع بالبلدة، ودهم جنودها أحد المنازل عقب تحطيم الباب الرئيسي للمنزل.

وأشارت مصادر إلى أن قوات الاحتلال سيّرت آليات عسكرية في شوارع وأزقة بلدة فقوعة؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.