استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرقي طولكرم

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم، بلدة عنبتا، واعتقلت شابيْن؛ أحدهما أسير محرر، بعد تفتيش عدة منازل واندلاع مواجهات "عنيفة" في حارات البلدة؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على الشبان.

من جانبها، نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة طولكرم، "شهيد عنبتا" مؤمن عمر أبو عسل؛ الذي ارتقى خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأشارت في تصريح صحفي مقتضب صباح اليوم، إلى أنه سيتم نقل الشهيد إلى مسقط رأسه في بلدة عنبتا، وتلقى عليه نظرة الوداع الأخيرة في مسجد السهل بالبلدة.

وقالت إنه سيتم نقل جثمان الشهيد لمنزل عائلته لـ "توديعه"، ومن ثم إلى الجامع القديم في عنبتا للصلاة عليه؛ قبل نقله إلى المقبرة الشرقية في عنبتا لمواراته الثرى.