حركة النجباء: أي حماقة للاحتلال في العراق سيقابلها رد قاسٍ على الإسرائيلي والأميركي

فلسطين اليوم

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة النجباء العراقية، الشيخ علي الأسدي، أنّ المقاومة الإسلامية العراقية "ستبقى سنداً وظهيراً للقضية الفلسطينية".

وحذّر الأسدي من ارتكاب كيان الاحتلال أي حماقة ضد شخصيات أو مواقع في العراق، مُشدّداً على أنّه سيقابل أي حماقة تصدر عن الاحتلال ، "ردٌ قاس على الإسرائيلي والأميركي".

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وكانت آخر العمليات التي أعلنت عنها المقاومة العراقية، استهداف ميناء الاحتلال في حيفا، بالطيران المُسيّر، الخميس، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضمن عمليتين عسكريتين.

وشدّدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ نشرته الخميس، على أنّها مستمرة في نهجها في مقاومة الاحتلال، نصرةً لفلسطين وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مؤكّدةً استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.