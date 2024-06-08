المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف الجنود بعد رصد تحركهم في موقعين للاحتلال

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مواقع الاحتلال في الأراضي اللبنانية، وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وشماليها،دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة الإسلامية، فجر اليوم السبت، مجموعةً من جنود الاحتلال تحرّكت داخل موقع "الراهب" الإسرائيلي، حسبما أكّدت في بيانٍ مقتضب نشره الإعلام الحربي للمقاومة.

وكشفت المقاومة في بيانها أنّها استهدفت القوة الإسرائيلية بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد وترقّب ‏قوات العدو الإسرائيلي في الموقع، عند ‏تحرك مجموعة من الجنود داخل الموقع.‏

وأعلنت المقاومة، في بيانٍ سابق نشرته مع الساعات الأولى اليوم السبت، استهداف مجاهديها تجمّعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات، ليل الجمعة، بالأسلحة الصاروخية.‏

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية نفذت 4 عمليات، الجمعة، استهدفت من خلالها مرابض مدفعية إسرائيلية في الموقع العسكري الإسرائيلي في "خربة ماعر"، وانتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط الموقع بقذائف المدفعية، إضافةً إلى آليةٍ عسكرية داخل موقع "بركة ريشا"، بصاروخٍ موجّه، وانتشاراً للجنود في حرج "‏نطوعا" بالأسلحة الصاروخية.