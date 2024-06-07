3 إصابات إثر تجدد الإشكال العائلي في "البداوي" منذ ساعة

فلسطين اليوم

أفاد مراسل "وكالة القدس للأنباء" في مخيم البداوي شمال لبنان، مساء اليوم الخميس، عن سقوط 3 جرحى بينهم طفل، نتيجة تجدد الإشكال العائلي الذي راح ضحيته الشاب قاسم حسن.

وذكر، أن هناك إصابة خطيرة جرى نقلها إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس للعلاج.

وعلى إثر تجدد الإشكال، أصدر مدير خدمات وكالة "الأونروا" في مخيم البداوي بياناً، قال فيه: بسبب الأحداث الأمنية المؤسفة، نود أن نحيطكم علماً بأن مؤسسات الاونروا (المدارس وقسم الصحة البيئية) مقفلة غداً السبت الواقع فيه ٨ حزيران.

وأضاف البيان: "تدرس إدارة الأونروا ودائرة التربية والتعليم في لبنان كل الخيارات والبدائل فيما يتعلق بإمتحانات آخر السنة".