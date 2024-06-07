رسمياً.. الأمم المتحدة تدرج "إسرائيل" بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال

فلسطين اليوم

أدرجت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، "إسرائيل" رسميًا في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تستهدف وتقتل الأطفال.

وقالت وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، في تصريح صحفي: "تلقينا رسالة رسمية من (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش بوضع إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تستهدف وتقتل الأطفال".

وأظهر أحدث تقرير إحصائي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة، أن إسرائيل قتلت 15517 طفلا من بين 36731 شهيدا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وأصابت عشرات الآلاف من الأطفال، فيما يعيش 17 ألف طفل بدون أحد أو كلا والديهم.