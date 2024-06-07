عدوان أمريكي بريطاني على الحديدة بالتزامن مع مليونية تضامنية مع غزة في صنعاء

فلسطين اليوم

شهد أكبر ميادين العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، طوفانا بشريا مليونيا متجددا في مسيرة إسنادا للشعب الفلسطيني تحت شعار (مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات).

وامتلاء ميدان السبعين بحشود بشرية مليونية في أكبر المظاهرات التي تخرج عالميا، بصورة أسبوعية دعما وإسنادا ونصرة لغزة، وتأكيدا على دعم محور المقاومة في عملياته التي تستهدف العدو الصهيوني والسفن المتوجه عبر البحر إلى فلسطين المحتلة.

وبالتزامن مع المليونية الحاشدة في صنعاء أفادت قناة المسيرة اليمنية بأن الطائرات الأمريكية و البريطانية شنت 4 غارات على مطار الحديدة، وغارة على مرسى الجاد بميناء الصليف استهدفت زوارق الصيادين، دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا حتى اللحظة

وأدان بيان مسيرات (مع غزة.. تصعيد مهما كانت التحديات) التصعيد الخطير للجرائم الأمريكية المتواصلة منذ 8 أشهر ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وارتكاب المجازر الكبرى والجرائم النكراء بحق المتضورين جوعا ممن شردتهم آلة القتل والدمار الأمريكية الصهيونية في غزة.

واستنكر البيان تدنيس العدو لحرمة المسجد الأقصى والإساءات الفاحشة والبذيئة ضد خاتم النبيين والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله، والتي تمثل انتهاكا مقيتا للمقدسات، وإساءة لكل مسلم، منددا في الوقت ذاته بجرائم العدو المتواصلة ضد أرواح وممتلكات الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة.

وأكد الدعم الكامل لجبهة المقاومة والجهاد في فلسطين ولبنان والعراق، معبرا عن الاعتزاز لما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة من تصعيد للعمليات وتطوير للقدرات والمنظومات، مباركين العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية وبين المقاومة الإسلامية العراقية.

ودعا الأنظمة العربية المتخاذلة والصامتة وكذلك المتواطئة والمطبعة والمشاركة في جرائم العدو الصهيوني إلى مراجعة مواقفهم ومغادرة مربع الصمت، وإلى التحرك الجاد فيما يدعم الحق الفلسطيني والنصرة العملية للقضية الفلسطينية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو.

كما أكد المحتشدون الثبات على الموقف الداعم المستمر للشعب الفلسطيني والاستمرار في الفعاليات والحشد والتعبئة ومواصلة والمسيرات ومواجهة المؤامرات والضغوط التي يمارسها الأمريكي والبريطاني ضد شعبنا عسكريا وأمنيا واقتصاديا وسياسيا وإعلاميا.

وجد البيان الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكي والإسرائيلية والشركات الداعمة لها، محذرا أدوات العدو الإقليمية والمحلية من التمادي في خطواتهم العدوان ضد شعبنا وبلدانا واقتصادنا، مؤكدا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أما جرائمهم ومؤامراتهم.