الاحتلال يستولي على 385 دونما من أراضي الخليل

فلسطين اليوم

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على ما مجموعه 385 دونما من أراضي المواطنين في الخليل، تحت مسمى "أوامر الاستملاك".

وقال شعبان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن أمر الاستيلاء يهدف إلى إحداث توسعة كبيرة في "شارع 60" لتسهيل تنقل المستعمرين، وهو المقطع الذي يبدأ عند جبل جوهر جنوب مدينة الخليل، وهي النقطة التي بدأ العمل فيها في عام 1990 وفق أمر استملاك سابق، ثم يمتد المقطع المخصص للتوسعة من خربة عديسة شرق مدينة الخليل بمحاذاة مستعمرة "كريات أربع"، وصولا إلى أراضي حلحول عند المقطع الذي جرى استملاكه من قبل دولة الاحتلال عام 1995.

وأضاف أن دولة الاحتلال تقوم بتجيير قوانين تنظيم وتطوير البنية التحتية السارية قبل الاحتلال لصالح المستعمرين، في مخالفة جسيمة للقوانين الدولية التي جرمت كل أشكال الفصل العنصري والاستيلاء على الأرض لصالح المستعمرين، من حيث أنها تسرق الأرض الفلسطينية وتقدمها كبنية تحتية لتمكين المستعمرين.

وبين شعبان أن "ما يبدو من الخارج تطويرا للبنية التحتية والطرق بحسب الادعاء الاحتلالي، لا يعدو كونه وسيلة احتلالية لتقسيم الجغرافية الفلسطينية وخنق الوجود الفلسطيني ومنع التواصل بين القرى والبلدات في كل أماكن الوجود الفلسطيني".