ساندرز: نتنياهو مجرم حرب وبالتأكيد لن أحضر كلمته في الكونغرس

فلسطين اليوم

أكّد عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "مجرم حرب وبالتأكيد لن أحضر كلمته في الكونغرس".

ويلقي نتانياهو خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تمّوز، بحسب ما أفاد مصدر برلماني في واشنطن وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب).

وقال المصدر إنّ نتانياهو سيخاطب الكونغرس خلال جلسة مشتركة ستعقد في 24 تمّوز، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجّهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتّحدة وسط ضغوط متزايدة تتعرّض لها "إسرائيل" للتوصل لاتفاق مع حركة حماس ينهي الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ ثمانية أشهر والتي تسبّبت بعزلة دبلوماسية متزايدة ل"إسرائيل" بسبب حصيلة ضحاياها المرتفعة في قطاع غزة.