الاحتلال يرتكب 8 مجازر وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36731 في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36731، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في تصريح أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 83530 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 77 مواطنا وإصابة221 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.