المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال غرب رفح

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات عنيفة في محيط مسجد العطار وصالة مراج غرب رفح بجنوب قطاع غزة، و تأتي هذه الاشتباكات في وقت تحاول فيه قوات الاحتلال التوغل باتجاه شاطئ رفح.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إنها استهدفت قوة إسرائيلية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح خلال تحصنها في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أعلنت قصفها لمقر قيادة فرقة غزة التابعة للعدو الصهيوني في موقع "رعيم" برشقة صاروخية.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من قصف مدينة "اسدود" والتحشدات العسكرية الصهيونية في محور "نتساريم".

بدورها ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أكدت أنها دكت قيادة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.