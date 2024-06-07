غزة: 8 مجازر "إسرائيلية" خلّفت 77 شهيداً خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً و221 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 245 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

▪وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 36731 شهيداً و83530 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.