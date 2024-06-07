لواء "إسرائيلي": حكومة الحرب تقود "إسرائيل" إلى الهاوية وجيشنا ضعيف وصغير

فلسطين اليوم

أكد اللواء احتياط في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، أن حكومة الحرب الحالية تقود "إسرائيل" إلى الهاوية، مشدداً على أن "الجيش" لا يستطيع الانتصار في هذه الحرب ضد المقاومة في غزة وحزب الله اللبناني.

"وقال: "جيشنا" صغير وضعيف وليس لدينا فائض من القوات"، مضيفاً: "في هذا الوضع وفي كل يوم تستمر فيه الحرب يزداد وضعنا سوءاً".

"وتابع: "(الجيش) و(إسرائيل) يتجهان نحو الانهيار الداخلي و(كابينت الحرب) يرفض الاعتراف بالواقع القاسي".