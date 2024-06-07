أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 7 يونيو 2024

فلسطين اليوم

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، الصعود لليم الثاني على التوالي.

وزادت أسعار المعدن النفيس في السوق السعودي بقيمة تراوحت ما بين 1 ريال إلى 4 ريالات في كافة الأعيرة.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

بحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأوقية (الأونصة). وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2396.00 دولار.

وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع أبريل نيسان مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية، حتى كتابة هذا التقرير، عيار 24 نحو 286.13 ريال (76.30 دولار).

كما بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 250.37 ريال (66.76 دولارا).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 214.13 ريال (57.69 دولار).

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 257.29 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 245.55 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 209.33 ريال.

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حتى كتابة هذا التقرير، نحو 306.34 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 295.03 ريال.

سجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 287.25 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولاً إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2941.65 ريال.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 غراماً في السعودية حوالي 1406.91 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 288135.23.23 ريال سعودي.