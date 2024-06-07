فلسطين اليوم

أعرب رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم خلدون المبارك، عن توقعاته بإيجاد "الحل الصحيح" فيما يتعلق بمستقبل المدير الفني للنادي، بيب غوارديولا، لكنه لم يعط أي إشارة إلى ماهية ذلك الحل.

وقال المبارك، لوسائل إعلام بريطانية، "أجرينا هذه المحادثة مرات عدة مع غوارديولا، من قبل، على مدار سنوات عقده".

وأضاف: "غوارديولا كان ملتزما بشكل دائم لهذا النادي، وملتزم بكل عقد وقّعه معنا".

وتابع: "القرار بشأن مستقبله دائما ما يكون قرارا نتخذه سويا، ولا يوجد لدي شك في أننا مثلما نفعل دائماً، سنجد الحل الصحيح الذي يناسب غوارديولا، ويكون في صالحنا".

وكان غوارديولا، الذي يمتد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2025، قد ألمح في وقت سابق، إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له مع النادي، وذلك بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لتقارير بريطانية، عرف عن غوارديولا طوال مسيرته التدريبية، أنه يفضل التوقيع على عقود قصيرة المدة، لذلك يظل الوضع فيما بعد الموسم المقبل غير واضح.

وفاز غوارديولا بـ 6 ألقاب للدوري الإنجليزي في آخر 7 سنوات، بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب لكأس رابطة الدوري، منذ توليه تدريب الفريق في عام 2016.